Sampdoria, operazione aggancio riuscita: Brunori stende il Padova e rilancia i blucerchiati. Gli Highlights

images

Può essere la svolta di una stagione nata in salita e ora improvvisamente rimessa sui binari giusti. Come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la Sampdoria batte il Padova 1-0 e aggancia proprio i veneti a quota 29 punti, prendendosi un posto stabile a metà classifica e allontanando in modo significativo la zona retrocessione.

Nel dettaglio, Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport sottolinea come per i liguri si tratti del settimo risultato positivo consecutivo tra le mura amiche: un dato che certifica la trasformazione del Ferraris in un fortino e la crescita della squadra sotto il profilo mentale e della gestione delle gare.

L’approccio è da squadra affamata. La Samp parte forte e trova subito in Brunori il leader tecnico della serata. È proprio l’ex Palermo a salire in cattedra: prima innesca Begic, poi si procura il rigore quando Villa interviene fallosamente sull’ex Parma in area. Dopo il check del Var arriva il via libera: dal dischetto Brunori non sbaglia e porta avanti i blucerchiati.

Il vantaggio dà fiducia alla Samp, che sfiora anche il raddoppio ancora con Begic. Ma prima i padroni di casa avevano dovuto ringraziare Martinelli, decisivo sulla punizione potente di Barreca al 27’. Un episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

Nella ripresa il Padova fatica a salire di ritmo. I veneti provano a reagire ma lo fanno con poca lucidità e troppo tardi. La Samp, invece, gestisce con ordine, cercando il colpo del ko senza scoprirsi. Sul taccuino resta l’occasione di Harder al 34’, che calcia a lato dal limite dopo l’appoggio di Bortolussi.

Per il resto è controllo blucerchiato. Il triplice fischio fa esplodere i 25mila del Ferraris, che celebrano una vittoria che vale doppio: per la classifica e per il morale. Come evidenziato ancora da Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la Samp ora può guardare avanti con maggiore serenità, consapevole di aver rimesso in piedi una stagione che rischiava di complicarsi oltre misura.

