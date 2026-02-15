Calzone: “Con il gol facile sei sempre un passo avanti. Il punto di giornata in Serie B”

Il Palermo non si ferma più e continua a scalare la classifica. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il 3-0 rifilato alla Virtus Entella non è soltanto una vittoria netta, ma la conferma di una squadra costruita per ambire alla promozione diretta. Tredicesimo risultato utile consecutivo, porta inviolata e un gruppo che sembra aver trovato definitivamente identità e consapevolezza.

Calzone, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come la carica trasmessa da Inzaghi alla vigilia abbia prodotto effetti concreti: i rosanero hanno affrontato la gara con la mentalità giusta, senza fronzoli, sfruttando al meglio le occasioni. «Se hai il gol facile, sei sempre un passo avanti», scrive Calzone sul Corriere dello Sport, sintetizzando la superiorità offensiva di una squadra che può contare su uno strepitoso Pohjanpalo, arrivato al 16º centro stagionale.

Determinante anche Joronen, autore di un intervento chiave che ha impedito ai liguri di rientrare in partita. Ma, come rimarca ancora Calzone sul Corriere dello Sport, è l’insieme a fare la differenza: la crescita di Palumbo, l’impatto del bomber finlandese e la solidità del portiere certificano che la Serie A non è un’illusione.

In attesa dei risultati di Frosinone e Monza, il Palermo si ritrova a una sola lunghezza dalla promozione diretta. Un dato che, come ricorda Calzone sul Corriere dello Sport, va contestualizzato: nelle prime 25 giornate i siciliani sono stati per 2.210 minuti in zona playoff, a ridosso del Frosinone (2.246’). Per 499 minuti la squadra di Inzaghi è stata virtualmente promossa, per 63 minuti addirittura prima in solitaria. Numeri che raccontano una presenza costante ai piani alti.

Il campionato, però, resta apertissimo. Il Venezia di Stroppa ha dimostrato forza mentale a Cesena dopo lo stop col Modena, mentre altre contendenti come Catanzaro e Bari continuano a lottare. Ma il Palermo, ora, non può più nascondersi: la squadra è stata allestita per non restare a guardare e affidata a un tecnico “insaziabile” come Inzaghi, deciso a completare l’opera.

Il messaggio è chiaro: i fatti parlano. E in Serie B, dove non ci sono padroni designati, la continuità può fare la differenza.