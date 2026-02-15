Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle del Corriere dello Sport
Dopo il netto 3-0 del Palermo contro la Virtus Entella, il Corriere dello Sport fotografa la prestazione dei protagonisti con i voti assegnati in pagella. Una prova di maturità per la squadra di Filippo Inzaghi, capace di trovare la settima vittoria consecutiva al “Renzo Barbera” e il tredicesimo risultato utile di fila.
Di seguito le valutazioni pubblicate dal Corriere dello Sport.
Palermo
Joronen 7
Bereszynski 6,5 (25′ st Magnani 6)
Bani 6,5
Ceccaroni 6 (36′ st Veroli sv)
Pierozzi 7
Segre 6,5 (25′ st Gomes 6)
Ranocchia 6,5 (32′ st Blin sv)
Augello 7
Palumbo 7,5
Le Douaron 6,5 (25′ st Johnsen 6)
Pohjanpalo 7
A disposizione: Gomis, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Peda, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi 7
Virtus Entella
Colombi 5
Del Lungo 6 (8′ st Parodi 6)
Alborghetti 5,5
Marconi 5,5 (28′ st Pilati 6)
Mezzoni 5,5
Karic 5,5
Squizzato 6
Dalla Vecchia 6 (20′ st Franzoni 6)
Di Mario 6,5
Guiu 5,5 (8′ st Tirelli 5,5)
Cuppone 5,5 (20′ st Debenedetti 5,5)
A disposizione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Benedetti, Turicchia.
Allenatore: Chiappella 6
Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6,5