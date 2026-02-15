Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle del Corriere dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (115)

Dopo il netto 3-0 del Palermo contro la Virtus Entella, il Corriere dello Sport fotografa la prestazione dei protagonisti con i voti assegnati in pagella. Una prova di maturità per la squadra di Filippo Inzaghi, capace di trovare la settima vittoria consecutiva al “Renzo Barbera” e il tredicesimo risultato utile di fila.

Di seguito le valutazioni pubblicate dal Corriere dello Sport.

Palermo

Joronen 7

Bereszynski 6,5 (25′ st Magnani 6)

Bani 6,5

Ceccaroni 6 (36′ st Veroli sv)

Pierozzi 7

Segre 6,5 (25′ st Gomes 6)

Ranocchia 6,5 (32′ st Blin sv)

Augello 7

Palumbo 7,5

Le Douaron 6,5 (25′ st Johnsen 6)

Pohjanpalo 7

A disposizione: Gomis, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Peda, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi 7

Virtus Entella

Colombi 5

Del Lungo 6 (8′ st Parodi 6)

Alborghetti 5,5

Marconi 5,5 (28′ st Pilati 6)

Mezzoni 5,5

Karic 5,5

Squizzato 6

Dalla Vecchia 6 (20′ st Franzoni 6)

Di Mario 6,5

Guiu 5,5 (8′ st Tirelli 5,5)

Cuppone 5,5 (20′ st Debenedetti 5,5)

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Benedetti, Turicchia.
Allenatore: Chiappella 6

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6,5

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (83)

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo non perde tempo. Il Palermo sale sempre più su”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (81)

Palermo-Virtus Entella 3-0, rivivi il match in foto: emozioni, gol e festa al Barbera

Alessandra Lo Monaco Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 190258

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, vogliamo restare aggrappati lassù»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 185929

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Niente è facile in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo FC, cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 3-0 (2)

Palermo-Virtus Entella 3-0, gli highlights del match: tris rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 181618

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Sette vittorie di fila in casa devono convincerci che siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 180847

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Gol cercato e provato in allenamento. Questo è il mio ruolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
3bcadc6e-7f8e-44ba-a60b-ba906bb154c2

Palermo-Virtus Entella 3-0, Inzaghi: «Esame superato, ma non dobbiamo accontentarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
48744c51-f126-40f3-8679-dc6909ba3ffb

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «La continuità ci sta portando frutti. Non dobbiamo abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
b4ab5191-ce7f-4f70-b1d7-1d118518a674

Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (115)

Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle del Corriere dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (83)

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo non perde tempo. Il Palermo sale sempre più su”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (81)

Palermo-Virtus Entella 3-0, rivivi il match in foto: emozioni, gol e festa al Barbera

Alessandra Lo Monaco Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 224627

Seria A: l’Inter batte la Juventus nel finale, decide la rete di Zielinski. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa dopo la vittoria sul Cesena: «Davanti vanno tutti forte, non dobbiamo mollare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026