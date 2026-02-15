Corriere dello Sport: “Pohjanpalo non perde tempo. Il Palermo sale sempre più su”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (83)

Il Palermo non soffre, colpisce e allunga. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la settima vittoria consecutiva al “Renzo Barbera” arriva senza patemi, con un 3-0 costruito con maturità e qualità contro una Virtus Entella punita forse oltre il punteggio.

Nel dettaglio dell’analisi di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, la gara si apre con il consueto marchio di fabbrica: la potenza di Pohjanpalo, che di testa indirizza il match. Poi il tiro a giro di Ranocchia – con la complicità dell’ex Colombi – e infine il sinistro al volo di Pierozzi che chiude i conti.

L’Entella, evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ha giocato con personalità e buone trame, ma senza incidere davvero contro una difesa rosanero attenta e guidata da un Joronen ancora decisivo: irreale la parata sul colpo di testa di Di Mario al 33’, intervento che ha evitato il possibile pareggio.

Musica Palumbo

Nel suo approfondimento, Paolo Vannini del Corriere dello Sport rimarca la crescita di una squadra ormai matura, come chiedeva Inzaghi. Due corner, due gol nel primo tempo: cinismo e sfruttamento perfetto delle palle inattive.

Tra i migliori, Bereszynski e Le Douaron, ma il vero direttore d’orchestra è stato Palumbo. L’ex Modena ha fornito due assist, illuminato la manovra e confermato un rendimento in costante ascesa. Il terzo servizio per Pohjanpalo, al 90’, è stato annullato dall’arbitro, ma la prestazione resta di alto profilo.

Il Palermo non è più solo pressione: è squadra armonica, organizzata, consapevole.

Quota 16 e striscia da record

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il match poteva nascondere insidie, ma Pohjanpalo ha spostato subito l’equilibrio salendo a quota 16 reti stagionali.

Ranocchia è tornato al gol in casa dopo quasi due anni, mentre Pierozzi ha firmato la terza rete con un’esecuzione di qualità. Il dato impressiona: tredicesimo risultato utile consecutivo per Inzaghi, con le ultime quattro gare chiuse sempre con tre reti all’attivo.

Il Palermo eguaglia la striscia di Delio Rossi in Serie A 2009/10 e manda un segnale chiaro al campionato. La sensazione, come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è che questa squadra appartenga sempre di più al suo allenatore.

