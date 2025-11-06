Venezia, Molinaro: «Il Penzo ci accompagni verso la Serie A!»

Christian Molinaro, direttore dell’area tecnica del Venezia, è intervenuto a margine della festa del Club Calimero Mira, sottolineando l’importanza del progetto del club e delle ambizioni per il futuro. L’ex calciatore, ora dirigente, ha condiviso le sue riflessioni sul presente e sul futuro della squadra, riconoscendo le potenzialità del progetto in corso.

«Ringrazio il club Calimero per l’iniziativa, così come gli altri club presenti e tutti i tifosi. Per me è stato un onore aver vestito da calciatore i colori di questa maglia», ha dichiarato Molinaro, visibilmente emozionato. «Da giocatore e da dirigente, le emozioni sono fortissime, anche in tribuna soffriamo insieme a voi», ha aggiunto, evidenziando il legame profondo con la città e la tifoseria.

Sulle ambizioni della squadra, Molinaro ha dichiarato: «Credo che le potenzialità di questo progetto ci siano a tutto tondo. La cosa più importante non sono solo i novanta minuti, ma restare concentrati su tutto ciò che succede. Abbiamo tutti gli strumenti per farli performare al meglio».

Il dirigente ha poi sottolineato che, sebbene la squadra possa fare ancora meglio, è fondamentale essere consapevoli delle proprie forze senza scivolare nell’autosufficienza: «Sicuramente possiamo fare di più, dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Essere forti arriva dopo aver fatto qualcosa di importante».

Infine, Molinaro ha espressamente puntato a un obiettivo ambizioso per il futuro del Venezia: «L’idea è quella di farci accompagnare dal Penzo verso la Serie A, il progetto dietro questa splendida città è importante». Con queste parole, il direttore dell’area tecnica ha ribadito l’importanza di un percorso che punta al massimo traguardo, con il sostegno della tifoseria e del leggendario stadio Pierluigi Penzo.