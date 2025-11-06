Spezia, Stillitano presenta Donadoni: «Nei suoi occhi la determinazione giusta»

Charlie Stillitano, presidente dello Spezia, ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore dei liguri, Roberto Donadoni, durante una conferenza stampa tenutasi al club. Stillitano, appena rientrato a La Spezia da New York, ha parlato con grande entusiasmo della scelta del tecnico, che arriva per rilanciare le ambizioni degli Aquilotti.

«È stata una scelta difficile», ha ammesso Stillitano, riferendosi all’addio di Luca D’Angelo, che ha lasciato un segno profondo nella storia del club. «Luca è un grande allenatore e una persona straordinaria. Resterà per sempre nella storia del nostro club. Capisco la delusione, ma questa città merita di più. Giochiamo per la nostra gente e vogliamo tornare a farli sorridere», ha sottolineato il presidente.

Stillitano ha poi spiegato le motivazioni dietro la scelta di Donadoni, un nome che ha convinto grazie alla determinazione e alla voglia di mettersi in gioco. «C’erano altri candidati, ma in lui ho visto la determinazione che serve adesso. Negli occhi di Roberto ho percepito quella voglia di mettersi in gioco che può fare la differenza». Il presidente ha anche rivelato che Donadoni ha atteso cinque anni lontano dalle panchine, in cerca del progetto giusto, che ora ha trovato nello Spezia.