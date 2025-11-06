Pescara, Sebastiani fa mea culpa: «Rosa buona, ma completata tardi. Ora dobbiamo dimostrare il nostro valore»

Dopo le forti dichiarazioni rilasciate a seguito della sconfitta contro il Palermo, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha cercato di smorzare i toni e riportare serenità all’ambiente in vista della prossima sfida contro il Monza. Sebastiani ha anche fatto un mea culpa in merito alla gestione del calciomercato estivo, ammettendo che alcuni errori hanno inciso sulle prestazioni della squadra nelle prime giornate.

«Il Pescara è una buona squadra, ma io e il direttore sportivo Foggia ci rimproveriamo solo di non essere intervenuti prima», ha dichiarato Sebastiani, riconoscendo che il ritardo nel completare la rosa ha avuto un impatto negativo sull’avvio di stagione. «Abbiamo completato la rosa in ritardo e questo errore ci è costato qualcosa nelle prime giornate», ha aggiunto il presidente.

Nonostante le difficoltà iniziali, Sebastiani ha invitato tutti a concentrarsi sul lavoro da fare per risollevare le sorti della squadra. «Adesso dobbiamo solo lavorare e dimostrare che il Pescara merita posizioni migliori», ha concluso, facendo appello a una reazione pronta e determinata da parte di giocatori e staff.