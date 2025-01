Qui Venezia, stadio Penzo: continua la contestazione dei tifosi contro la proprietà per la possibile cessione di Pohjanpalo al Palermo. La situazione resta incerta, con aggiornamenti attesi tra stasera e domani. Intanto, alle 18:30 è in programma Venezia-Verona, e l’attaccante finlandese potrebbe essere schierato dal primo minuto, come riportato da Trivenetogoal.it.

Continue Reading