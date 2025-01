Calciomercato Cosenza: Delvecchio accelera per Tribuzzi

Il Cosenza guarda in Serie C per rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato. In queste ore è arrivato il via libera dall’Avellino per Alessio Tribuzzi, giocatore molto stimato da mister Massimiliano Alvini , pronto ad utilizzarlo da trequartista nei due alle spalle della punta centrale, oppure quarto di centrocampo sia a destra, sia a sinistra. La trattativa – riporta TifoCosenza.it – sarebbe allo sprint finale: decisivi gli ultimi contatti col club campano portati avanti da Gennaro Delvecchhio, direttore sportivo dei rossoblù.

