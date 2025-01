Da Salerno: non solo Saric, la Salernitana mette nel mirino anche Verdi e Coda

In questa ultima settimana di calciomercato invernale, la Salernitana vuole chiudere col botto. Il club campano, protagonista con diversi acquisti, vuole continuare a rinforzarsi per risalire il fondo della classifica. L’idea dei granata è di provare a regalare un innesto per reparto a mister Roberto Breda. Il direttore sportivo, Marco Valentini, ha diversi nomi sulla propria lista: in difesa i preferiti sono Caldirola e Venturi, mentre a centrocampo i prescelti rimangono Saric e Valoti ma occhio anche a Simome Verdi; in attacco, invece, oltre a Moro e a Vido, la tentazione si chiama Massimo Coda. Tuttavia – riporta “La Città di Salerno” – servono alcune uscite prima di affondare per gli ultimi colpi.

