Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Venezia sta già preparando la rivoluzione in chiave mercato. Il club lagunare si appresta a fare enormi cambiamenti, ma tutto virerà sulla decisione di Di Francesco. Il club vorrebbe confermarlo ma il tecnico non ha ancora preso una scelta.

In uscita ci sono i due pezzi più pregiati della rosa: Jay Idzes e Nicolussi Caviglia. Ma da considerare sono altre possibili importanti uscite.