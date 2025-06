D’Angelo prima di Spezia-Cremonese: «Oggi coronamento di un percorso»

Prima del fischio d’inizio di Spezia-Cremonese è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei bianconeri D’Angelo:

«Il clima è bellissimo. Noi abbiamo avuto il pubblico al fianco per tutta la stagione, oggi è il coronamento di un percorso fatto insieme remando nella medesima direzione. Noi dobbiamo affrontare la partita in base a ciò che abbiamo preparato, proveremo a far male alla Cremonese in ogni circostanza possibile senza ragionare in ottica doppio risultato».