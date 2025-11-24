Venezia, Antonelli dopo la vittoria nel derby: «Serviranno lucidità ed equilibrio fino all’ultima giornata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2025

A seguito del pesante successo del Venezia nel derby contro il Padova, terminato sul risultato di 2-0, ha parlato a “Il Gazzettino” Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager dei lagunari.

«Siamo contenti della prestazione e della vittoria nel derby – ha dichiarato -. La dedichiamo all’Unione dei nostri straordinari tifosi: sono la nostra forza, non ci fanno mai mancare il loro sostegno e meritano pienamente questa gioia»

Nonostante la grande vittoria, Antonelli placa gli animi: «lo e il mister Stroppa conosciamo bene la categoria e siamo consapevoli che serviranno lucidità ed equilibrio fino all’ultima giornata, anche dopo gli ultimi due risultati positivi»

Infine, ha poi aggiunto: «Sappiamo di aver conquistato tre punti importanti contro un avversario ostico, ma da oggi la nostra attenzione sarà interamente rivolta al Mantova»

