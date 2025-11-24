Bari, dura contestazione dei tifosi: Caserta e Magalini in bilico

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2025

Dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone, ennesima di questo brutto inizio di stagione del Bari, il clima in città è infuocato. Il periodo negativo ha portato ad un forte malumore da parte della tifoseria, che contesta aspramente mister Caserta e il DS Giuseppe Magalini.

“Magalini fuori dai c******i!” e “Caserta vattene” si legge in due degli striscioni esposti dalla Curva Nord  fuori dallo stadio Stadio “San Nicola”. Adesso la società, secondo quanto riportato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, potrebbe prendere seri provvedimenti attraverso una totale rivoluzione tecnica.

La panchina di mister Caserta, dopo il brutto KO contro il Frosinone, traballa come non mai. In caso di separazione i nomi in cima alla lista per sedere sulla panchina dei galletti sarebbero quelli di Luca D’Angelo e Rolando Maran. Sul banco degli imputati anche il DS Magalini, con Gianluca Petrachi pronto a subentrare qualora si procedesse con una separazione anticipata.

