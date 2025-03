Velez, l’ex rosa Schelotto si presenta: «Bisogna recuperare club che ha vinto campionato»

Guillermo Barros Schelotto, che ha fatto parte del club rosanero nel 2016, è diventato il nuovo tecnico del Velez Sarsfield. L’allenatore si è presentato al club e ai tifosi, in sede di conferenza stampa:

«È un onore essere nel posto dove è stato Carlos Bianchi. Un allenatore che ha segnato la mia carriera. Il ruolo dei giovani è importante e dovranno guadagnarselo. Nel gruppo ci sono anche giocatori che non sono del club e sono importanti. Bisogna recuperare la squadra che ha vinto il campionato. È una sfida professionale molto grande e molto bella per me. Lavoreremo per portare il Vélez il più in alto possibile, sia nella Coppa che nel campionato».