Valtolina: «Playoff? Spero in una semifinale Sampdoria-Venezia»

Fabian Valtolina si prepara alla sfida tra Palermo e Sampdoria prevista per questo venerdì 17. . L’allenatore classe ’71 ha dichiarato ai microfoni del Corriere del Veneto che la semifinale a cui spera di assistere è proprio tra Venezia e Samp:

«Spero in una semifinale Sampdoria-Venezia. Sarebbe bellissimo vedere in campo per giocarsi la finalissima le due squadre a cui sono più legato”. Così Fabian Valtolina. Voci su addio di Vanoli? Le voci danno fastidio: io sono stato giocatore, certe notizie nello spogliatoi deflagrano, prima o dopo scappa una battuta e il rischio che facciano male c’è. Io non so se Vanoli e Pohjanpalo andranno via, però c’è una cosa su cui posso scommettere: la loro professionalità è esemplare e lo dimostreranno anche ai playoff. Il vantaggio del doppio risultato? Credo che il Venezia debba scendere in campo per vincere e senza fare calcoli: gestire non è mai facile».