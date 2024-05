Playout Serie B. Bari, Maiello: «Noi veterani siamo i più delusi»

In vista della sfida playout tra Bari e Ternana, Maiello è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista del match. Il calciatore si è assunto le responsabilità del momento e della stagione complicata del club, per poi parlare della numerosa presenza di tifosi allo stadio.

«Fa piacere essere tornato in campo, questa volta è andata bene rispetto alla gara con la Cremonese. Vedremo domani se riuscirò personalmente a dare continuità alla gara con il Brescia. Io ho fatto di tutto per esserci, ci tengo tanto a dare il mio contributo ma in questo momento conta solo il bene del Bari. Non mi fa nessun effetto passare dai playoff ai playout. L’anno scorso ci giocavamo la promozione, quest’anno è forse più importanti. Noi siamo pronti».

«Cosa servirà per vincerla? Servirà tanta voglia, tanta determinazione. Non possiamo lasciare niente al caso, non possiamo sbagliare l’approccio e l’attenzione alla gara. Sappiamo della gara l’importanza qual è. Voi anziani come la sentite?

«Noi che siamo qui dalla C abbiamo vissuto tanti momenti belli. Siamo i primi delusi di quest’annata, ma tutta la squadra sente il momento e ce la metterà tutta per salvare il Bari. La stagione di Maiello? È stata particolare, subire un infortunio del genere non è bello. Anche quando rientri non stai bene, il crociato ha bisogno del suo tempo. Ogni mese che passava andava sempre meglio, dispiace aver dato poco ai miei compagni. Dopo il primo spezzone non stavo ancora bene, avevo bisogno di tempo. Ci sono ancora due partite di tempo per dare una mano alla squadra».

«Che sfide saranno con la Ternana? Una delle due dobbiamo vincerla per salvarci. Pensiamo adesso alla gara di domani per fare un buon risultato, loro proveranno in ogni modo a salvarsi. Conosco l’ambiente e so che sarà una bella partita. Lì sono stato bene. Maiello può coesistere con Benali?

Mi sono trovato bene con lui, poi sono scelte dell’allenatore. Da parte nostra siamo sempre a disposizione quindi non c’è nessun problema nel giocare con lui, sono partite».