Valentin Gomez, dopo Palermo salta anche l’arrivo all’Udinese. TMW: “Colpa dell’imprenditore Foster Gillett”

Dopo il mancato arrivo al Palermo la scorsa estate, salta anche il trasferimento all’Udinese di Valentin Gomez.

Come si legge su “TuttoMercatoWeb.com” il trasferimento di Valentin Gomez all’Udinese è fallito a causa delle complicazioni legate all’intervento dell’imprenditore statunitense Foster Gillett. Gillett, proprietario del Rampla Juniors Fútbol Club in Uruguay e con precedenti tentativi di acquisto di club europei, si era proposto di acquistare il cartellino di Gomez dal Velez Sarsfield. Il difensore argentino, classe 2003, doveva svincolarsi per poter passare all’Udinese, ma la liberazione dal Velez non è avvenuta a causa del mancato pagamento da parte di Gillett.

Nonostante Gomez avesse già superato le visite mediche a Roma a fine gennaio, i soldi necessari per la risoluzione del contratto con il Velez, circa dieci milioni di dollari, non sono stati versati entro il termine ultimo del 23 febbraio. Di conseguenza, Gomez rimarrà in Argentina, allenandosi con il Velez in attesa della prossima finestra di calciomercato, sperando in un futuro trasferimento in Italia.

