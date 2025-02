Catanzaro, Noto: «Non abbiamo l’assillo di vincere i playoff»

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento sorprendentemente positivo del suo team in questa stagione di Serie B, che ha superato le aspettative iniziali. Durante un’intervista riportata da lacnews.it, ha evidenziato come la squadra si trovi in una posizione vantaggiosa, facendo un favore a tutta la categoria, in particolare durante la partita contro lo Spezia. Ha sottolineato come una vittoria dello Spezia avrebbe potuto compromettere la lotta per i playoff, ma il supporto tattico e il tifo per Catanzaro da parte di altri club come la Cremonese hanno avuto un ruolo chiave. Ha ammesso che un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto contro lo Spezia, ma ha ricordato che, a conti fatti, entrambe le squadre hanno ottenuto tre punti complessivi dalle loro sfide, quindi la situazione è equilibrata.

«Diciamo che l’andamento va oltre le nostre aspettative. Siamo in un’ottima posizione e credo che abbiamo fatto un favore a tutta la Serie B, dal momento che se lo Spezia avesse vinto avrebbe messo a rischio i play off per la distanza di punti. Domenica penso che tutti abbiano tifato Catanzaro, credo anche la Cremonese stessa che abbiamo sorpassato. Avendo raggiunto quella tranquillità necessaria – continua Noto – i ragazzi possono giocare per divertirsi, anche perché non c’è l’assillo di vincere i play off, poi è normale che se arriva qualcosa in più siamo felici e contenti, anche perché in rosa abbiamo giocatori di qualità. I risultati sono figli non solo del campo, ma anche della gestione del gruppo».