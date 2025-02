Juventus, svelata in anteprima la maglia 2025/26. I tifosi insorgono: «Sembriamo il Palermo»

Il design del kit casalingo della Juventus per la stagione 2025-26 è stato svelato, presentando un ritorno al rosa unito alle tradizionali strisce bianco e nere. Questo nuovo design, descritto come un “codice a barre” per le sue strisce verticali moderne, incorpora il rosa nei loghi e nei bordi, rappresentando una novità significativa per il club. La divisa, prodotta da Adidas, sarà disponibile a partire da maggio/giugno 2025 e sarà utilizzata in Serie A e nelle altre competizioni. Questo colore rosa ha radici storiche, essendo stato il colore delle primissime maglie della Juventus nel 1897, e reintrodotta occasionalmente, come nella stagione 2019-20. Tuttavia, alcuni tifosi della Juventus sui social hanno espresso perplessità riguardo agli inserti rosa, commentando che “sembriamo il Palermo”, un riferimento al tradizionale colore del club siciliano.

