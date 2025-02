Caso Vazquez, attesa per la sentenza del giudice sportivo: possibile decisione oggi

Potrebbe arrivare già oggi la decisione del giudice sportivo sul caso che vede coinvolto Franco Vazquez, accusato di aver rivolto insulti razziali a Dorval del Bari durante l’ultima giornata di campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giudice aveva chiesto un supplemento di indagini alla Procura Figc per approfondire l’episodio, rinviando così la decisione prevista inizialmente per la scorsa settimana.

La Procura ha già condotto gli interrogatori dei protagonisti coinvolti e ha raccolto ulteriori elementi per fare chiarezza sull’accaduto. Tuttavia, non è escluso che il giudice sportivo possa decidere di prendersi ulteriore tempo prima di emettere la sentenza definitiva.

L’attesa è alta, soprattutto considerando la gravità delle accuse mosse contro Vazquez, che potrebbero comportare una pesante squalifica in caso di conferma dell’insulto razzista. La società intanto attende sviluppi con la speranza di poter contare sul giocatore per le prossime partite cruciali.

La decisione del giudice sportivo, qualora dovesse arrivare oggi, potrebbe quindi chiudere un caso che ha scosso l’ambiente calcistico e suscitato numerose polemiche. Se invece venisse richiesto altro tempo per approfondire ulteriormente le dinamiche dell’episodio, la sentenza slitterebbe ancora di qualche giorno.