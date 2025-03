Urbano: «Il Bari può candidarsi a un ruolo importante nei playoff»

L’ex giocatore del Bari ed ex allenatore della Primavera biancorossa, Corrado Urbano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di pianetabari.com. Urbano ha parlato del club pugliese ma anche di altre tematiche sul campionato cadetto.

Qual è il suo pensiero sulla stagione del Bari?

«Il Bari sta facendo un buon campionato. Forse avrebbe potuto avere qualche punto di più, considerando che ha avuto qualche pareggio di troppo, ma questo vuol dire che è una squadra che ha equilibrio. In questo rush finale, facendo qualche vittoria in più, sicuramente potrà candidarsi a un ruolo importante nei playoff».

Sul pari con il Sassuolo e sulla prossima sfida contro la Salernitana?

«Pari dà delle certezze, perché il Sassuolo sta dominando il campionato. Il Bari ha fatto un grandissima partita, peccato per il finale. Si vede che sia una squadra in salute, considerando che viene da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 contro grandi squadre. Questo pari potrà essere un’iniezione di fiducia per dare quel cambio di marcia necessario in queste ultime gare. La Salernitana cercherà di chiudersi e ripartire, provando a vincere. Il Bari ha le qualità individuali e collettive di potersi aggiudicare questa partita, visto che ha potenzialità tecnico-tattiche superiori. Purtroppo loro e il Frosinone stanno vivendo un’annata difficile, venendo da una retrocessione. Auguro loro di salvarsi e al Bari di fare i playoff».