Pisa, Tramoni: «Dobbiamo essere fiduciosi. Se siamo secondi c’è un motivo»

Matteo Tramoni, attuale calciatore del Pisa, ha rilasciato un’intervista partecipando alla puntata de Il Neroazzurro su 50Canale.

Qual è il suo pensiero sulle ultime due sfide?

«Doloroso essere usciti senza punti, soprattutto dopo i primi settanta minuti, fatti benissimo. Abbiamo pagato gli errori fatti sia davanti che dietro. A Reggio Emilia abbiamo sbagliato il primo tempo, nel secondo siamo tornati più liberati, avendo la voglia di recuperare e ce la siamo giocata. Siamo dispiaciuti. Dobbiamo essere fiduciosi, se siamo secondi c’è un motivo».

Qual è la sua condizione fisica e cosa si aspetta dalla prossima partita?

«Sto più o meno bene. Cerco di fare tutto quello che posso fare, terapei, prevenzioni per evitare infortuni. Purtroppo ne ho avuti tre, ne ho parlato anche con Caracciolo, che ha vissuto una cosa simile. C’è bisogno di lavorare sul ginocchio. Sarà una partita difficile: loro cercano punti salvezza, noi per andare in Serie A. Vincerà chi avrà più fame. Cercano di giocare a calcio, rischiando tanto».