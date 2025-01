Union Clodiense, esonerato Andreucci: al suo posto l’ex rosa Tedino

Cambio in panchina per l’Union Clodiense. In queste ore, il club ha comunicato l’esonero di mister Andreucci, ma il sostituto è già pronto a subentrare. Infatti, in attesa del comunicato ufficiale, il presidente Ivano Boscolo Biello ha parlato in conferenza stampa per annunciare l’arrivo in panchina di mister Bruno Tedino, ex allenatore del Palermo:

«Abbiamo deciso di interrompere il rapporto con mister Andreucci da ieri, per tentare di dare una scossa maggiore al prosieguo del campionato, cosa che da quando faccio il presidente ho fatto pochissime volte. Con il mister Andreucci erano ormai più di quattro anni e mezzo che lavoravamo, ha fatto la storia del calcio a Chioggia: è una scelta difficile, ma il mio compito è fare tutto per raggiungere la salvezza. Sarà sostituito da un mister di esperienza come Bruno Tedino: ci siamo messi d’accordo in tre minuti, la sua voglia di venire era tanto. Mi ha fatto capire che è un uomo che ha le idee ben chiare. Sa per cosa lottiamo, mi ha detto che dobbiamo salvarci. Poi conosce bene la categoria e i giocatori, fra qualche ora sarà qua e dirigerà l’allenamento di oggi pomeriggio».