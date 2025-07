UFFICIALE – Roberto Insigne ceduto all’Avellino a titolo definitivo

Il Palermo FC ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Roberto Insigne all’US Avellino.

Arrivato la scorsa estate in rosanero, l’attaccante campano lascia il club dopo una sola stagione. Ad attenderlo c’è ora una nuova avventura in Serie C, con la maglia dei biancoverdi.

«A Roberto – si legge nella nota – i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Insigne si lega all’Avellino con un contratto biennale con opzione per il terzo anno.