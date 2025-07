Rifinitura a Châtillon, primo allenamento per Palumbo. Presenti anche Gardini e Galassi

Ultima seduta mattutina prima dell’amichevole contro il Sondrio per il Palermo di Filippo Inzaghi, che oggi pomeriggio scenderà in campo per il terzo test estivo in Valle d’Aosta.

A osservare da vicino il lavoro della squadra non solo il tecnico e lo staff, ma anche due figure di primo piano della dirigenza rosanero: l’amministratore delegato Giovanni Gardini e il consigliere d’amministrazione Alberto Galassi, entrambi presenti questa mattina al centro sportivo. I due si sono intrattenuti a bordocampo con Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti, con cui hanno scambiato alcune battute prima dell’inizio dell’allenamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

La seduta è iniziata con i classici esercizi di attivazione motoria, seguiti da un’esercitazione a tema pallamano per favorire la circolazione rapida del pallone. Successivamente, spazio a una partitella prima a campo ridotto e poi su tutta la lunghezza del rettangolo di gioco, con il tecnico che ha fornito indicazioni specifiche sul 3-5-2, chiedendo inserimenti continui alle mezzali e spinta costante agli esterni.

Presente in gruppo anche Antonio Palumbo, che ha sostenuto il suo primo vero allenamento in maglia rosanero dopo l’arrivo in ritiro nella serata di ieri. Il centrocampista ha partecipato a quasi tutta la seduta, prima di proseguire in palestra nella fase conclusiva. Assenti invece Desplanches, Magnani e Lund, che non si sono allenati con il resto del gruppo.

La mattinata si è chiusa con le consuete prove su palla inattiva, sia a favore che contro, da diverse posizioni. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, il Palermo affronterà il Sondrio, formazione di Serie D guidata da Marco Amelia, nel terzo test amichevole del ritiro estivo.

@ilovepalermocalcio 📍 Châtillon – Giorno 12 di ritiro Mattinata di incontri al campo sportivo: Giovanni Gardini (AD) e Alberto Galassi (consigliere del City Football Group) hanno raggiunto il ritiro del Palermo. 🤝 Prima della seduta mattutina, due chiacchiere a bordocampo con Filippo Inzaghi e Carlo Osti, direttore sportivo rosanero. ⚽ Alle 18:00 in programma il test amichevole. 📲 Segui tutte le notizie e le esclusive su 👉 www.ilovepalermocalcio.com #Palermo #Gardini #Galassi #Inzaghi #Osti #CityGroup #Rosanero #Chatillon #Ritiro2025 #Ilovepalermocalcio #SerieB ♬ suono originale – IlovePalermoCalcio