Ufficiale: Gytkjaer, Zampano e Joronen lasciano il Venezia

«Protagonisti di un viaggio #ArancioNeroVerde che è diventato storia. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per il vostro futuro!»

Con questo messaggio, il Venezia ha salutato ufficialmente Christian Gytkjaer, Francesco Zampano e Jesse Joronen, arrivati al termine dei rispettivi contratti. I tre lasciano il club dopo aver contribuito alla storica promozione in Serie A nella stagione 2023/2024.

Gytkjaer era approdato in laguna nel 2023, realizzando 11 gol in 38 presenze e ricoprendo per tutta la stagione il ruolo di vice Pohjanpalo. Zampano, arrivato nel 2022, ha disputato tre stagioni da protagonista, dimostrando affidabilità nelle due annate in Serie B e offrendo un contributo importante anche nella massima serie. Joronen, invece, è stato il portiere titolare nelle stagioni di Serie B dal 2022 al 2024, perdendo poi il posto in Serie A a favore di Stankovic.

Tutti e tre i giocatori hanno lasciato un’impronta significativa a Venezia, conquistando l’affetto della tifoseria grazie all’impegno e alla dedizione dimostrati sul campo.