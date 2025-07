Cremonese, occhi su Colpani e Birindelli

La Cremonese, dopo aver ufficializzato Davide Nicola come nuovo allenatore, muove i primi passi sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra i primi obiettivi del club ci sarebbero due giocatori di proprietà del Monza: Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina, e Samuele Birindelli, terzino anch’egli classe 1999.

La pista che porta a Colpani, però, appare complicata. Il centrocampista, reduce da stagioni positive in Serie A, è molto richiesto e piace a diversi club del massimo campionato, tra cui Sassuolo e lo stesso Monza. Situazione simile per Birindelli, che da anni colleziona presenze importanti in Serie A e che risulta nel mirino, oltre che della Cremonese, anche di Sassuolo e Cagliari.