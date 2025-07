UFFICIALE – Di Mariano è un nuovo calciatore del Modena: arriva dal Palermo a titolo definitivo

Francesco Di Mariano è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. L’attaccante classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo dal Palermo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club emiliano.

Cresciuto nella scuola calcio dello zio Totò Schillaci, Di Mariano ha mosso i primi passi a Palermo prima di trasferirsi giovanissimo al Lecce e poi alla Roma, dove ha disputato due stagioni nella Primavera partecipando anche alla UEFA Youth League. Il suo esordio tra i professionisti è arrivato a soli 16 anni in Lega Pro, proprio con il Lecce.

Dopo le esperienze con Ancona e Monopoli in Serie C, ha debuttato in Serie B con il Novara, proseguendo poi la carriera con Venezia e Lecce, contribuendo in maniera decisiva a due promozioni in Serie A. Con il Venezia è stato protagonista nella stagione 2020/21, segnando anche nella finale playoff contro il Cittadella. Nel 2021 ha contribuito al ritorno del Lecce nella massima serie.

Arrivato al Palermo nel 2022, ha collezionato 79 presenze in maglia rosanero, con 5 gol e 10 assist in tre stagioni.

Con all’attivo 249 presenze e 26 reti in Serie B, Di Mariano porterà al Modena esperienza, duttilità e qualità offensive. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il club gialloblù gli hanno dato il benvenuto nella nuova avventura.