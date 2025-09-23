Giornale di Sicilia: “Udinese-Palermo, le probabili formazioni. A Udine Inzaghi lancia Corona e Vasic”

Alle 18.30 al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Palermo, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Come riporta il Giornale di Sicilia, entrambe le squadre opteranno per un ampio turnover, con diversi volti nuovi dall’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Le probabili formazioni

L’Udinese di Runjaic si schiera con il 3-5-2: tra i pali Nunziante, difesa composta da Goglichidze, Kabasele e Bertola. Sugli esterni Zanoli e Kamara, in mezzo Zarraga affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti spazio a Zaniolo e Buksa.

Il Palermo di Inzaghi risponde con il 3-4-2-1: Joronen in porta, retroguardia con Veroli, Peda e Pierozzi. A centrocampo Giovane e Gyasi sugli esterni, in mezzo Blin e Gomes. Sulla trequarti Vasic e Le Douaron a supporto di Corona.

Panchine e assenti

Per l’Udinese a disposizione ci sono Sava, Kristensen, Palma, Solet, Zemura, Ehizibue, Kalstrom, Lovric, Miller, Rui Modesto, Atta, Davis e Bravo. Assente per squalifica Okoye.

Nel Palermo pronti dalla panchina Avella, Pizzuto, Ceccaroni, Augello, Ranocchia, Segre, Palumbo, Brunori e Pohjanpalo.

Arbitri e diretta TV

La direzione di gara è affidata a Zanotti di Rimini, con fischio d’inizio alle 18.30. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi contro la Juventus di Tudor.