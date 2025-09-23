Giornale di Sicilia: “Udinese-Palermo, le probabili formazioni. A Udine Inzaghi lancia Corona e Vasic”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Alle 18.30 al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Palermo, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Come riporta il Giornale di Sicilia, entrambe le squadre opteranno per un ampio turnover, con diversi volti nuovi dall’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Le probabili formazioni

L’Udinese di Runjaic si schiera con il 3-5-2: tra i pali Nunziante, difesa composta da Goglichidze, Kabasele e Bertola. Sugli esterni Zanoli e Kamara, in mezzo Zarraga affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti spazio a Zaniolo e Buksa.

Il Palermo di Inzaghi risponde con il 3-4-2-1: Joronen in porta, retroguardia con Veroli, Peda e Pierozzi. A centrocampo Giovane e Gyasi sugli esterni, in mezzo Blin e Gomes. Sulla trequarti Vasic e Le Douaron a supporto di Corona.

Panchine e assenti

Per l’Udinese a disposizione ci sono Sava, Kristensen, Palma, Solet, Zemura, Ehizibue, Kalstrom, Lovric, Miller, Rui Modesto, Atta, Davis e Bravo. Assente per squalifica Okoye.

Nel Palermo pronti dalla panchina Avella, Pizzuto, Ceccaroni, Augello, Ranocchia, Segre, Palumbo, Brunori e Pohjanpalo.

Arbitri e diretta TV

La direzione di gara è affidata a Zanotti di Rimini, con fischio d’inizio alle 18.30. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi contro la Juventus di Tudor.

Ultimissime

Stadio Olimpico

Caos nella Capitale: “Hanno vinto la coppa di Topolino” | L’ex leggenda distrugge il club

Marco Fanfani Settembre 23, 2025

Repubblica: Rosa, aria di Coppa Inzaghi: “«Il sogno è sfidare la Juve»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Sotto il murale di Schillaci cresceranno nuovi talenti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, in Coppa Italia gli ottavi restano un miraggio. Mancano da 14 anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Giornale di Sicilia: “Udinese-Palermo, le probabili formazioni. A Udine Inzaghi lancia Corona e Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025