Giornale di Sicilia: “Palermo, in Coppa Italia gli ottavi restano un miraggio. Mancano da 14 anni”

PALERMO – Non solo il sogno di sfidare la Juventus: per il Palermo, la gara di Coppa Italia contro l’Udinese vale molto di più. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero non raggiungono gli ottavi da 14 anni, un traguardo che manca dalla stagione 2011.

L’ultima volta, pochi mesi dopo la storica finale persa contro l’Inter a Roma, i siciliani da testa di serie entrarono direttamente tra le prime 16, arrendendosi soltanto ai rigori al Siena dopo un rocambolesco 4-4. Da allora, sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il bilancio è stato fatto di delusioni: l’ultima, appena un anno fa, con la pesante sconfitta per 5-0 al Maradona contro il Napoli, dopo l’eliminazione del Parma al turno precedente.

I ricordi che pesano

Non mancano, però, anche ricordi luminosi. Alessandro Arena evidenzia sul Giornale di Sicilia la splendida cavalcata del 2006, quando il Palermo arrivò fino in semifinale, fermato soltanto dalla Roma per la regola del gol in trasferta, dopo l’impresa nei quarti contro il Milan. In totale, i rosanero hanno raggiunto gli ottavi in otto occasioni tra il 2003 e il 2012.

Le altre edizioni hanno lasciato ferite dolorose: dall’1-2 casalingo con il Ravenna nel 2008 allo 0-3 contro il Modena nel 2014, fino al 2-3 con l’Alessandria nel 2015, senza dimenticare il già citato 5-0 subito dal Napoli.

Inzaghi e il tabù da sfatare

Anche per Pippo Inzaghi, ricorda ancora Arena sul Giornale di Sicilia, gli ottavi di Coppa Italia rappresentano una barriera mai superata quando era alla guida di squadre cadette. Con il Pisa, appena un anno fa, si era fermato ai sedicesimi contro il Cesena.

Oggi il tecnico è consapevole che eliminare l’Udinese significherebbe non soltanto affrontare la Juventus, ma anche dimostrare che il Palermo è pronto a liberarsi dei suoi tabù e a consolidare la crescita di un gruppo che da luglio lavora senza sosta.