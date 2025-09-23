Udinese-Palermo, probabili formazioni e dettagli: Inzaghi lancia Corona, Runjaic si affida a Zaniolo

La sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo in programma oggi alle 18.30 allo Stadio Bluenergy promette spettacolo e tante novità. Come riporta il Corriere dello Sport, le probabili formazioni presentano diverse sorprese sia per Runjaic che per Inzaghi.

I friulani si dispongono con il 3-5-2: in porta Nunziante, difesa composta da Goglichidze, Kabasele e Bertola. Sugli esterni spazio a Kamara e Zanoli, mentre in mezzo ci saranno Piotrowski, Oier Zarraga ed Ekkelenkamp. In attacco la coppia formata da Zaniolo e Buksa.

Il Palermo risponde con il 3-4-2-1: tra i pali Joronen, davanti a lui Peda, Blin e Veroli. Sugli esterni agiranno Pierozzi e Giovane, in mezzo Vasic e Gomes. Sulla trequarti Le Douaron e Gyasi, mentre il terminale offensivo sarà Corona. Una formazione che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, mescola giovani in cerca di conferme e pedine pronte a sfruttare l’occasione.

Panchine e indisponibili

Per l’Udinese a disposizione ci sono Sava, Padelli, Palma, Kristensen, Solet, Zemura, Ehizibue, Kalstrom, Miller, Camara, Lovric, Rui Modesto, Gueye e Davis. Indisponibili Bayo e Bravo, con Okoye squalificato.

In casa Palermo, in panchina trovano posto Avella, Pizzuto, Augello, Nicolosi, Avena, Ceccaroni, Palumbo, Segre, Ranocchia, Brunori e Pohjanpalo. Indisponibili Gomis, Bardi, Bani, Diakitè e Bereszynski.

Arbitri e diretta TV

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1. La direzione di gara è affidata a Zanotti di Rimini, con guardalinee Di Gioia e Di Giacinto. Quarto uomo Zufferli, Var Baroni e Avar Prontera.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la sfida mette di fronte due squadre con motivazioni diverse: l’Udinese cerca il riscatto dopo il ko col Milan, mentre il Palermo di Inzaghi vuole confermare la solidità del gruppo e regalarsi il sogno ottavi.