Corriere dello Sport: “Udinese, collaudo con il Palermo: spazio a Zanoli e Zaniolo”

UDINE – La sfida di questo pomeriggio al “Bluenergy” contro il Palermo diventa un test fondamentale per misurare lo stato di salute degli ultimi innesti bianconeri. Come scrive Guido Gomirato sul Corriere dello Sport, occhi puntati in particolare su Zanoli e Zaniolo, due giocatori che finora hanno avuto solo pochi minuti e che ora si candidano a una maglia da titolare in vista della sfida di campionato con il Sassuolo.

Il tecnico tedesco Runjaic apporterà qualche novità, ma senza stravolgimenti. L’Udinese, osserva ancora Gomirato sulle pagine del Corriere dello Sport, è chiamata a reagire subito dopo il pesante ko contro il Milan e non può permettersi passi falsi.

La difesa a tre e le novità sugli esterni

Si tornerà alla linea difensiva a tre, con Zanoli pronto a muoversi sulla corsia di destra al posto di Ehizibue. Dall’altra parte rientrerà Kamara, elemento che – come ricorda Guido Gomirato sul Corriere dello Sport – era rimasto un po’ ai margini nelle prime settimane di campionato.

Le scelte in attacco

In avanti la novità più attesa è Zaniolo, che agirà accanto a Buksa. Il polacco guiderà l’attacco dall’inizio, mentre Davis sarà un’arma da utilizzare solo a gara in corso e in caso di reale necessità. Una gestione accorta delle risorse, come sottolineato da Gomirato sul Corriere dello Sport, che riflette l’urgenza di ottenere risposte immediate dal gruppo friulano.