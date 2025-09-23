Corriere dello Sport: “Pippo sogna la Juve «Palermo, credici»”

«Passando il turno giocheremmo all’Allianz Stadium, sarebbe bellissimo per noi e soprattutto per la nostra gente». Pippo Inzaghi non spegne l’entusiasmo e, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, rilancia l’idea di un Palermo capace di sognare anche contro un’avversaria di categoria superiore come l’Udinese.

La trasferta friulana sarà un banco di prova speciale, con una formazione sperimentale: «È comunque bello andare in uno stadio di Serie A – ha spiegato Inzaghi – sarà dura ma abbiamo un jolly da giocarci e lo faremo col massimo impegno». Il tecnico rosanero, come evidenziato da Vannini sul Corriere dello Sport, ha rimarcato l’importanza del turnover: «Per me è positivo poter dar spazio a chi è impiegato meno, giochiamo ogni 3 giorni. Il Palermo è forte nei suoi 20 effettivi e ho bisogno di tutti».

Vasic titolare, l’occasione per brillare

Tra i protagonisti attesi ci sarà Vasic, centrocampista italo-serbo di 23 anni, finora poco utilizzato. Paolo Vannini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, spiega come Inzaghi abbia voluto trattenerlo nonostante le voci di prestito: «Vasic sarà titolare a Udine e ci regalerà qualcosa d’importante».

Il tecnico lascerà a riposo uomini chiave come Bani e Diakitè, convocando i giovani Nicolosi e Avena. Out anche l’ultimo arrivato Bereszynski, che deve rifinire la preparazione ma che ha già conquistato la fiducia dell’allenatore: «La società ha fatto un ulteriore sforzo – ha dichiarato Pippo – prendendo un giocatore che può fare sia il terzino che il quinto e soprattutto sa come si vince».

Le nuove soluzioni e la curiosità per Corona

In difesa sarà Peda a guidare il reparto, mentre Veròli partirà dall’inizio insieme a Giovane, ex capitano dell’Under 20 azzurra. Davanti spazio a Giacomo Corona, incaricato di sostituire Pohjanpalo e mettere minuti preziosi nelle gambe.

Come rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sfida con l’Udinese rappresenta un’opportunità per valutare la profondità della rosa: a riposo diversi titolari come Augello, Brunori, Ranocchia e Palumbo, che potrebbero subentrare nella ripresa.

Palermo “bis”, ma con tanta qualità

Sabato ci sarà lo scontro diretto a Cesena, ma Inzaghi non vuole cali di tensione. L’undici alternativo, con Joronen, Gyasi, Blin, Le Douaron e Gomes, resta competitivo. Una formazione che, come sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non parte battuta e può giocare senza pressioni, trasformando la Coppa in un’arma psicologica importante.