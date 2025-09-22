Udinese-Palermo, le previsioni meteo per il match di Coppa Italia

Il Bluenergy Stadium si prepara ad accogliere la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, in programma domani alle 18:30. Le condizioni meteo annunciano un contesto non semplice per le due squadre: cielo coperto e pioggia, con un terreno di gioco che potrebbe presentarsi pesante.

Dalle prime ore del pomeriggio sono attese precipitazioni intermittenti, con accumuli compresi tra 0,4 e 1,7 millimetri e temperature intorno ai 20 gradi. Proprio all’orario del calcio d’inizio il quadro resta incerto: la pioggia potrebbe intensificarsi, fino a registrare 3,9 millimetri in serata e un picco oltre i 20 millimetri nella notte.

La temperatura si manterrà tra i 18 e i 20 gradi, con umidità elevata, tra l’86% e il 97%. I venti soffieranno deboli da Nord-Est, con raffiche moderate soltanto in alcune fasi della giornata.

Un clima autunnale che rischia di trasformare Udinese-Palermo in una partita di lotta, dove pioggia e campo pesante potranno incidere tanto quanto le scelte tecniche dei due allenatori.