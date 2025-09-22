Lazio-Roma, vergogna dopo il derby: romanista aggredito da una decina di laziali (VIDEO)

Momenti di tensione e violenza subito dopo il derby della Capitale. Come mostrano le immagini di un video diffuso sul sito, un tifoso romanista in sella alla sua moto è stato aggredito da un gruppo di circa dieci sostenitori laziali.

Secondo la ricostruzione, i laziali si sono avvicinati all’uomo, inizialmente insultandolo e poi colpendo la sua moto. Pochi istanti dopo, l’aggressione è degenerata con un pugno al volto del sostenitore giallorosso, costretto a fermarsi tra lo stupore generale.

Una scena surreale, con altri tifosi laziali che invece hanno prestato soccorso al romanista aggredito, cercando di riportare la calma. Il video dell’episodio, rilanciato sui social, sta facendo il giro del web e ha sollevato indignazione tra i tifosi e non solo.

Le autorità stanno valutando la ricostruzione per identificare i responsabili.