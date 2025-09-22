Settore giovanile Palermo, i risultati del weekend

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Fine settimana agrodolce per le formazioni del settore giovanile rosanero, impegnate nei rispettivi campionati nazionali.

Primavera – Nella 2ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B, il Palermo ha incassato una sconfitta netta contro il Bari al “Pasqualino” di Carini: 0-4 il risultato finale.

Under 17 – Pareggio esterno per l’Under 17 maschile, che nella 4ª giornata del Girone C ha impattato 1-1 contro il Catanzaro. A segno per i rosanero Sciortino.

Under 16 – Battuta d’arresto per l’Under 16: nella 2ª giornata del campionato di categoria il Palermo è stato superato 1-3 in casa dal Bari. La rete rosanero porta la firma di Passafiume.

Under 15 – Vittoria convincente per l’Under 15 maschile, che nel Girone C ha superato 3-1 il Bari grazie ai gol di Di Simone, Utro e De Caro.

Il bilancio complessivo parla di un successo, un pareggio e due sconfitte per le giovanili rosanero, con segnali incoraggianti soprattutto dall’Under 15.

Ultimissime

Settore giovanile Palermo, i risultati del weekend

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Lazio-Roma, vergogna dopo il derby: romanista aggredito da una decina di laziali (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Udinese-Palermo, le previsioni meteo per il match di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Cesena-Palermo, settore ospiti aperto: biglietti in vendita su VivaTicket

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Bambini multati per una partita in strada. Pohjanpalo: «Mia figlia è nata a Venezia, ne sono orgoglioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025