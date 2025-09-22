Cesena-Palermo, settore ospiti aperto: biglietti in vendita su VivaTicket

Dopo l’impegno di Coppa Italia contro l’Udinese, il Palermo si prepara a un’altra trasferta delicata. Sabato 27 settembre i rosanero di Pippo Inzaghi saranno di scena al “Manuzzi” contro il Cesena dell’ex tecnico Michele Mignani, in un match di alta classifica che mette di fronte due squadre appaiate a quota 10 punti dopo quattro giornate.

Dalle ore 10 di oggi è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti. L’acquisto è libero, con una sola eccezione: i residenti in Sicilia potranno accedere ai tagliandi soltanto se in possesso della Siamoaquile card, la fidelity card ufficiale del Palermo FC. I biglietti sono disponibili online sul circuito VivaTicket.

A differenza della trasferta di Bolzano contro il Südtirol, quando il settore ospiti rimase chiuso ai sostenitori rosanero residenti nell’isola, questa volta i tifosi del Palermo potranno seguire la squadra e far sentire il proprio sostegno in un “Manuzzi” che si annuncia gremito per uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione.