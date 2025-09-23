Udinese-Palermo, Inzaghi: «Nei primi 35 minuti avremmo meritato il vantaggio»

Nel post partita del match di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, terminato 2-1 per i padroni di casa, ha parlato l’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi.

«Usciamo a testa alta, Penso che abbiamo fatto i 35/40 minuti più belli della stagione, dovevamo andare in vantaggio lo meritavamo, quasi al primo tiro Zaniolo ci ha puniti e l’uno due è stata una mazzata dura da digerire. poi la squadra nel secondo tempo si è ripresa piano piano e alla fine abbiamo anche cercato di pareggiarla. Sono molto contento, oggi c’è stata la dimostrazione che abbiamo veramente 20 titolari, non sembrava che avessimo cambiato 8 giocatori dalla partita scorsa e questa e la coda più bella della serata» ha dichiarato Inzaghi, che ha poi continuato: «Dispiace solo per l’infortunio di Ranocchia. Ho cercato di gestire le forze, venivamo da un sforzo incredibile contro il Bari e sapevo che chi ha giocato meno poteva farsi trovare pronto in questo modo, sono molto soddisfatto perchè venire a giocare su un campo da serie A con questa personalità e fare 13 tiri in porta. Chiaro avremmo voluto regalare ai nostri fantastici tifosi il passaggio del turno, perchè questa sera sembrava di giocare in casa, però io penso che questa sia la strada giusta e comunque sono molto soddisfatto della Serata».