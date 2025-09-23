Cagliari-Frosinone, Alvini: «Abbiamo fatto una buona prestazione, meritavamo forse qualcosa di più»

In seguito al match di Coppa Italia tra Cagliari e Frosinone, terminato per 4-1 in favore dei padroni di casa, ha parlato nella conferenza stampa post match l’allenatore dei gialloblù Massimiliano Alvini.

«Abbiamo fatto un primo tempo molto importante e meritavamo forse qualcosa di più. Nel secondo tempo hanno legittimato la vittoria facendo un secondo tempo importante. E’ una buona prestazione, ci sono tante cose su cui possiamo migliorare, tanti spunti da prendere ma anche per chi abbiamo messo in campo è stata una partita significativa» ha dichiarato il mister dei ciociari, che ha poi continuato: «Gelli conferma un’altra partita importante. Filippo Grosso era il più giovane in campo, è in percorso ed è un giocatore che ha grande qualità. Siamo tutti quanti contenti. Cichella è un cambio che non avevamo preventivato, ha avuto un problema fisico. Nessuna correlazione con l’aver messo giocatori d’esperienza e il calo. Non è questo. Dall’altra parte c’era una squadra che aveva qualcosa di più nella profondità della rosa. C’è una buona prestazione del Frosinone, penso che abbiamo onorato la manifestazione. Nel secondo tempo è venuta fuori una qualità maggiore del Cagliari»

E quando gli viene chiesto se il gol subito all’inizio ha cambiato la partita, Alvini non ha dubbi: «No, era quella che è nel DNA della squadra. Abbiamo preso il primo gol lì che è stato quello che mi lascia più amaro in bocca. È l’episodio che mi turba di più. Quel gol lì lo possiamo evitare, abbiamo una palla che possiamo leggere bene, poi Borrelli ha fatto una giocata straordinaria. Ma c’è stata un’ottima reazione della squadra. Nel secondo tempo loro sono stati superiori: è una vittoria meritata, ma c’è stato secondo me un buon Frosinone in campo»

Infine un pensiero sulla squadra e sulle prossime partite: «La squadra sta bene, è venuta qua a giocarsi un turno prestigioso. Ci aspettano tre partite importanti, abbiamo qualche assenza. Faremo fatica, ma ci presenteremo a queste tre partite con idee chiare e massimo impegno»