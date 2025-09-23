Coppa Italia: Milan avanti 1-0 sul Lecce dopo i primi 45′, giallorossi dal 18′ in 10 uomini
Finisce qui il primo tempo del match di Coppa Italia tra Milan e Lecce. A San Siro buona prima frazione di gioco da parte dei rossoneri, che da subito hanno voluto metter le cose in chiaro, dimostrando la propria superiorità sul campo.
Occasione subito al 5′ minuto per Gimenez, che prova la conclusione che termina di poco sopra la traversa. Al 19′ minuto arriva la svolta del match: dopo una revisione al VAR, l’arbitro decide che il colore giusto del cartellino da assegnare ad Siebert è il rosso, lasciando cosi il Lecce in 10 uomini. I rossoneri ne approfittano subito, trovando al 20′ il gol del vantaggio firmato da Santiago Gimenez. Termina quindi 1-0 il primo tempo a San Siro.