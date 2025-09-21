Udinese-Palermo, già 320 biglietti venduti nel settore ospiti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, in programma martedì alle 18:30 alla Dacia Arena. La società friulana ha comunicato che, ad oggi, sono stati venduti circa 320 biglietti per il settore ospiti, a testimonianza dell’entusiasmo dei tifosi rosanero pronti a sostenere la squadra di Inzaghi anche in trasferta.

La partita rappresenterà il primo impegno stagionale in coppa per i rosanero, attesi da un test importante in vista del campionato e dal big match di Serie B contro il Cesena.

Ultimissime

Udinese-Palermo, già 320 biglietti venduti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025
Ancelotti

Ancelotti? VIA DAL BRASILE: volo prenotato per il Regno Unito | Riparte dai club

Marco Fanfani Settembre 21, 2025

Il Secolo XIX: “Sampdoria, Donati a rischio. Ipotesi Dionisi, ma serve l’aiuto del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Derby della Capitale, le formazioni ufficiali: Sarri si affida a Castellanos, Gasperini lancia Soulè

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Bereszynski, primi passi da rosanero: subito una chance in Coppa Italia?

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025