Udinese-Palermo, già 320 biglietti venduti nel settore ospiti

Cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, in programma martedì alle 18:30 alla Dacia Arena. La società friulana ha comunicato che, ad oggi, sono stati venduti circa 320 biglietti per il settore ospiti, a testimonianza dell’entusiasmo dei tifosi rosanero pronti a sostenere la squadra di Inzaghi anche in trasferta.

La partita rappresenterà il primo impegno stagionale in coppa per i rosanero, attesi da un test importante in vista del campionato e dal big match di Serie B contro il Cesena.