Avellino, vittoria di carattere a Carrara: 3-4 con l’uomo in meno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Partita spettacolare al “Dei Marmi” con l’Avellino che espugna Carrara per 3-4 dopo una sfida piena di colpi di scena. I biancoverdi, costretti a giocare in dieci per oltre un’ora a causa del rosso a Enrici, hanno mostrato cuore e concretezza, portando a casa tre punti d’oro che valgono il sorpasso in classifica proprio sulla Carrarese.

I padroni di casa erano passati in vantaggio al 17’ con Abiuso, ma un minuto dopo Crespi ha rimesso in equilibrio la gara. La Carrarese ha trovato nuovamente il gol al 25’ con Cicconi dal dischetto, prima dell’autorete di Ruggeri (37’) che ha fissato il 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, l’Avellino ha trovato energie insperate: Russo (12’) e Besaggio (22’) hanno firmato il doppio vantaggio. Nel finale, Schiavi (37’) ha riacceso le speranze dei toscani, ma il risultato non è più cambiato.

Un successo pesantissimo per la squadra di Biancolino, che centra la seconda vittoria consecutiva e si rilancia in zona playoff.

Classifica aggiornata (Serie BKT – 4ª giornata)

Modena 10

Palermo 10

Cesena 10

Frosinone 8

Monza 7

Avellino 7

Juve Stabia 6

Carrarese 5

Reggiana 5

Entella 5

Südtirol 5

Venezia 5

Empoli 4

Catanzaro 4

Mantova 3

Spezia 2

Pescara 1

Padova 1

Bari 1

Sampdoria 0

