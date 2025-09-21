Atalanta, show a Torino: 3-0 firmato Krstovic e Sulemana. Pari senza reti tra Cremonese e Parma

La Dea vola al 5° posto a quota 8, i grigiorossi restano imbattuti e agganciano i nerazzurri. Il Parma sale a 2 punti

Tutto nel primo tempo al “Grande Torino”: l’Atalanta di Gasperini cala il tris e si impone 3-0 sul campo dei granata. Protagonista assoluto Krstovic, autore di una doppietta tra il 31’ e il 38’, con in mezzo il gol di Sulemana che ha messo in ghiaccio il match già all’intervallo. Per il Torino di Baroni poche occasioni, la più clamorosa nella ripresa con Simeone e soprattutto con il rigore di Zapata respinto da Carnesecchi al 72’.

Una prova di forza che conferma il momento positivo della Dea, ora a quota 8 punti in classifica e momentaneamente al 5° posto.

Zero reti e poche emozioni invece allo “Zini” tra Cremonese e Parma. Gli ospiti hanno costruito di più, centrando anche un palo con Pellegrino, ma la squadra di Nicola ha tenuto botta senza mai rischiare troppo. Nella ripresa il ritmo è calato e il match si è chiuso sullo 0-0, risultato che porta i grigiorossi a quota 8 punti, appaiando proprio l’Atalanta, mentre i ducali restano terzultimi a quota 2.

Serie A – Classifica aggiornata (5ª giornata parziale)

Juventus 10 (4)

Napoli 9 (3)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Como 4 (3)

Torino 4 (4)

Inter 3 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (3)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (4)