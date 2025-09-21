Atalanta, show a Torino: 3-0 firmato Krstovic e Sulemana. Pari senza reti tra Cremonese e Parma
La Dea vola al 5° posto a quota 8, i grigiorossi restano imbattuti e agganciano i nerazzurri. Il Parma sale a 2 punti
Tutto nel primo tempo al “Grande Torino”: l’Atalanta di Gasperini cala il tris e si impone 3-0 sul campo dei granata. Protagonista assoluto Krstovic, autore di una doppietta tra il 31’ e il 38’, con in mezzo il gol di Sulemana che ha messo in ghiaccio il match già all’intervallo. Per il Torino di Baroni poche occasioni, la più clamorosa nella ripresa con Simeone e soprattutto con il rigore di Zapata respinto da Carnesecchi al 72’.
Una prova di forza che conferma il momento positivo della Dea, ora a quota 8 punti in classifica e momentaneamente al 5° posto.
Zero reti e poche emozioni invece allo “Zini” tra Cremonese e Parma. Gli ospiti hanno costruito di più, centrando anche un palo con Pellegrino, ma la squadra di Nicola ha tenuto botta senza mai rischiare troppo. Nella ripresa il ritmo è calato e il match si è chiuso sullo 0-0, risultato che porta i grigiorossi a quota 8 punti, appaiando proprio l’Atalanta, mentre i ducali restano terzultimi a quota 2.
Serie A – Classifica aggiornata (5ª giornata parziale)
Juventus 10 (4)
Napoli 9 (3)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Como 4 (3)
Torino 4 (4)
Inter 3 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (3)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (3)
Lecce 1 (4)