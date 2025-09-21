Serie C – Girone C: il Casarano cala il tris, pari tra Altamura e Trapani

Due le sfide andate in scena nel primo pomeriggio nel Girone C di Serie C. Al “Capozza” il Casarano ha travolto la Cavese con un secco 3-0: Malcore ha sbloccato il punteggio al 13’, poi nella ripresa Zanaboni (77’) e D’Alena (90’) hanno chiuso i conti, regalando tre punti pesanti ai rossazzurri che volano a quota 10 in classifica.

Parità invece al “D’Angelo” dove Altamura e Trapani hanno impattato sull’1-1. I siciliani erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo con Vazquez, al suo 50° centro in Serie C, ma nella ripresa Rosafio (74’) ha rimesso in equilibrio la gara. Buona la reazione dei murgiani, vicini al colpaccio con Ortisi e Florio nei minuti conclusivi.

Classifica aggiornata – Girone C (5ª giornata)

Salernitana 12

Monopoli 10

Catania 10

Casarano 10

Benevento 9

Crotone 8

Casertana 7

Cerignola 6

Cosenza 6

Picerno 5

Potenza 5

Foggia 5

Giugliano 5

Altamura 5

Latina 4

Atalanta U23 4

Trapani 3

Cavese 2

Sorrento 2

Siracusa 0