Serie C – Girone C: il Casarano cala il tris, pari tra Altamura e Trapani
Due le sfide andate in scena nel primo pomeriggio nel Girone C di Serie C. Al “Capozza” il Casarano ha travolto la Cavese con un secco 3-0: Malcore ha sbloccato il punteggio al 13’, poi nella ripresa Zanaboni (77’) e D’Alena (90’) hanno chiuso i conti, regalando tre punti pesanti ai rossazzurri che volano a quota 10 in classifica.
Parità invece al “D’Angelo” dove Altamura e Trapani hanno impattato sull’1-1. I siciliani erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo con Vazquez, al suo 50° centro in Serie C, ma nella ripresa Rosafio (74’) ha rimesso in equilibrio la gara. Buona la reazione dei murgiani, vicini al colpaccio con Ortisi e Florio nei minuti conclusivi.
Classifica aggiornata – Girone C (5ª giornata)
Salernitana 12
Monopoli 10
Catania 10
Casarano 10
Benevento 9
Crotone 8
Casertana 7
Cerignola 6
Cosenza 6
Picerno 5
Potenza 5
Foggia 5
Giugliano 5
Altamura 5
Latina 4
Atalanta U23 4
Trapani 3
Cavese 2
Sorrento 2
Siracusa 0