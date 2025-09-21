Serie D, girone I: Gela in vetta Risultati e classifica aggiornata
Il Messina resta ultimo a -10, colpo esterno per i nisseni. Vigor Lamezia in scia
Terza giornata del girone I di Serie D che regala una nuova capolista solitaria: è il Gela, vittorioso per 0-2 al “Franco Scoglio” contro l’ACR Messina. Per i biancoscudati, ripartiti dopo il fallimento, è già un successo essere tornati in campo, ma la classifica recita ancora ultimo posto a -10.
Il colpaccio di giornata lo firma la Nissa, che espugna Vallo della Lucania battendo la Gelbison 1-2 con la doppietta di De Felice. In Calabria finisce senza reti il derby tra Vibonese e Reggina. Vittoria larga del Savoia che rifila un netto 4-1 al Paternò, sempre più in difficoltà.
Sorride anche il Castrumfavara che piega il Milazzo 1-0, mentre l’Igea Virtus travolge l’Acireale 3-0. La Sancataldese, reduce da due sconfitte, evita lo zero in classifica trovando un 1-1 interno contro l’Athletic Palermo.
Risultati 3ª giornata
Vigor Lamezia-Enna 3-0
ACR Messina-Gela 0-2
Gelbison-Nissa 1-2
Savoia-Paternò 4-1
Ragusa-Sambiase 1-2
Vibonese-Reggina 0-0
Castrumfavara-Milazzo 1-0
Igea Virtus-Acireale 3-0
Sancataldese-Athletic Palermo 1-1
Classifica Serie D – Girone I
Igea Virtus 7
Gela 7
Castrumfavara 7
Vigor Lamezia 6
Savoia 5
Vibonese 5
Athletic Palermo 5
Gelbison 4
Nissa 4
Reggina 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Sancataldese 1
Ragusa 1
Paternò 1
Acireale 1
ACR Messina -10 (-14)
Prossimo turno – 4ª giornata (mercoledì 24 settembre)
Acireale-Messina
Athletic Palermo-Igea Virtus
Enna-Savoia
Gela-Vigor Lamezia
Milazzo-Sancataldese
Nissa-Castrumfavara
Paternò-Ragusa
Sambiase-Vibonese
Reggina-Vibonese (20.30