Serie D, girone I: Gela in vetta Risultati e classifica aggiornata

Settembre 21, 2025

Il Messina resta ultimo a -10, colpo esterno per i nisseni. Vigor Lamezia in scia

Terza giornata del girone I di Serie D che regala una nuova capolista solitaria: è il Gela, vittorioso per 0-2 al “Franco Scoglio” contro l’ACR Messina. Per i biancoscudati, ripartiti dopo il fallimento, è già un successo essere tornati in campo, ma la classifica recita ancora ultimo posto a -10.

Il colpaccio di giornata lo firma la Nissa, che espugna Vallo della Lucania battendo la Gelbison 1-2 con la doppietta di De Felice. In Calabria finisce senza reti il derby tra Vibonese e Reggina. Vittoria larga del Savoia che rifila un netto 4-1 al Paternò, sempre più in difficoltà.

Sorride anche il Castrumfavara che piega il Milazzo 1-0, mentre l’Igea Virtus travolge l’Acireale 3-0. La Sancataldese, reduce da due sconfitte, evita lo zero in classifica trovando un 1-1 interno contro l’Athletic Palermo.

Risultati 3ª giornata

Vigor Lamezia-Enna 3-0

ACR Messina-Gela 0-2

Gelbison-Nissa 1-2

Savoia-Paternò 4-1

Ragusa-Sambiase 1-2

Vibonese-Reggina 0-0

Castrumfavara-Milazzo 1-0

Igea Virtus-Acireale 3-0

Sancataldese-Athletic Palermo 1-1

Classifica Serie D – Girone I

Igea Virtus 7
Gela 7
Castrumfavara 7
Vigor Lamezia 6
Savoia 5
Vibonese 5
Athletic Palermo 5
Gelbison 4
Nissa 4
Reggina 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Sancataldese 1
Ragusa 1
Paternò 1
Acireale 1
ACR Messina -10 (-14)

Prossimo turno – 4ª giornata (mercoledì 24 settembre)

Acireale-Messina

Athletic Palermo-Igea Virtus

Enna-Savoia

Gela-Vigor Lamezia

Milazzo-Sancataldese

Nissa-Castrumfavara

Paternò-Ragusa

Sambiase-Vibonese

Reggina-Vibonese (20.30

