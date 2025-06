Udinese, dopo Bertola si punta Wisniewski: duello con Palermo e club tedeschi

L’Udinese accelera sul mercato per rinforzare la retroguardia. Dopo aver praticamente chiuso per Nicolò Bertola a parametro zero, con contratto quadriennale e visite già programmate a Villa Stuart, il club friulano punta ora forte su Przemyslaw Wisniewski dello Spezia.

Come riportato da CalcioSpezia.it, il difensore polacco è una richiesta esplicita del tecnico Kosta Runjaic, che lo conosce dai tempi in cui lo seguiva al Legia Varsavia. Reduce da una stagione positiva dopo il lungo stop per infortunio, Wisniewski è ritenuto il profilo ideale per dare solidità fisica alla retroguardia bianconera.

Lo Spezia valuta il giocatore almeno 5 milioni di euro, dopo l’investimento complessivo da 3,8 milioni per prelevarlo dal Venezia. Su di lui ci sono anche Palermo e alcuni club della Bundesliga, ma è l’Udinese ad aver mosso i primi passi concreti.