Padova, colpo in arrivo dal Torino: Jonathan Silva verso la firma

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Padova sarebbe a un passo dall’ingaggio di Jonathan Silva, talento brasiliano classe 2004 di proprietà del Torino. Nell’ultima stagione il giocatore ha brillato con la maglia del Crotone in Serie C, collezionando 37 presenze, 4 gol e 9 assist.

Esterno offensivo dotato di grande duttilità, Silva può essere impiegato anche come centrocampista, un valore aggiunto per la rosa biancoscudata in vista del prossimo campionato. L’accordo con il club granata è stato raggiunto: la firma è ormai imminente.