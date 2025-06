Juve Stabia, UFFICIALE: Abate nuovo tecnico

Ignazio Abate riparte dalla Serie B. Dopo l’esperienza con la Ternana, il tecnico campano è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore della Juve Stabia. Ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027. A comunicarlo è stata la stessa società gialloblù:

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate».

Ex terzino di lungo corso con 306 presenze nel Milan e 22 in Nazionale, Abate ha iniziato ad allenare nel vivaio rossonero, arrivando fino alla finale di Youth League con la Primavera. Nella stagione appena conclusa ha guidato la Ternana, ottenendo 21 vittorie in 34 partite.

Lo accompagneranno nello staff Cesare Beggi (vice), Davide Farina (collaboratore tecnico), Alessandro Micheli (preparatore atletico) e Dario Cucinotta (match analyst), tutti con contratto biennale.

Le parole di Abate:

«Sono felice di esser tornato nella terra nella quale sono nato, pronto a dare il massimo per la società e per i tifosi caldi e passionali come piacciono a me. Prometto impegno totale».

Il presidente Langella ha espresso grande soddisfazione per la scelta, definendo Abate un profilo giovane e motivato, in linea con il progetto sostenibile del club.