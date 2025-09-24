Tuttosport: “Zaniolo-Miller oro di Udine. Ciao Palermo”

A Udine la pioggia non spegne lo spettacolo. L’Udinese supera il Palermo 2-1 e conquista l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, dove a dicembre affronterà la Juventus. Come racconta Rudi Buset su Tuttosport, però, la prestazione dei friulani non è stata del tutto convincente, mentre i rosanero hanno offerto segnali importanti, soprattutto nei primi 40 minuti di gioco.

Il primo tempo è di marca palermitana, con la squadra di Inzaghi capace di costruire più di un’occasione per passare in vantaggio. Protagonista Corona, che ha avuto almeno tre opportunità nitide, ma la scarsa precisione ha impedito ai rosanero di capitalizzare. L’Udinese si è affidata alle invenzioni di Zaniolo e alla freschezza di Miller: proprio loro due hanno cambiato la partita. Al 41’ Zaniolo, servito da Zanoli, si accentra e di sinistro batte Joronen, partito in ritardo. Pochi minuti più tardi, al 44’, Miller raddoppia di testa ribadendo in rete una respinta corta del portiere rosanero. Due colpi che – sottolinea Rudi Buset su Tuttosport – hanno indirizzato la sfida.

Nella ripresa Inzaghi ha inserito giocatori più esperti come Augello, Palumbo e Ranocchia, cercando la reazione. L’Udinese, però, ha addormentato il gioco senza affondare, sprecando anche l’occasione del possibile 3-0. Il Palermo, sostenuto da tantissimi tifosi al seguito, ci ha creduto fino alla fine e al 93’ ha accorciato le distanze con Peda, autore di un gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il forcing finale non è bastato, ma la squadra rosanero ha lasciato la Dacia Arena tra gli applausi.

Nel post-partita, il tecnico bianconero Runjaic ha riconosciuto il valore dell’avversario: «Abbiamo affrontato un avversario molto buono con una rosa che vuole salire in A, sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Sono molto contento per la rete di Zaniolo e per quanto mostrato da Miller», le sue parole riportate da Rudi Buset sul Tuttosport.

Soddisfatto anche Pippo Inzaghi, nonostante l’eliminazione: «Ho visto i 40 minuti più belli della stagione, grazie a un ottimo piglio in uno stadio di Serie A. Mi spiace non essere andati in vantaggio, ma ho avuto grandi risposte da chi aveva giocato meno. Abbiamo disputato una grande partita e capito di essere tutti molto forti». Come sottolinea ancora Rudi Buset su Tuttosport, l’allenatore ha ringraziato i tifosi, definendo “straordinario” il loro sostegno.